CHP'de gözler İstanbul kongresinde: Kraldan çok kralcılar var

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

CHP’nin Ankara ve İzmir kongrelerindeki delege seçimlerinde, milletvekillerinin yakınlarının ve akrabalarının delege olarak seçilmesi partide tartışma konusu oldu.

Ankara’da bir genel başkan yardımcısının oğlunun, bir başka genel başkan yardımcısının teyzesinin kurultay delegesi seçilmesi ve delegeler arasında belediye çalışanları olması gibi örnekler önceki gün düzenlenen PM toplantısında da gündeme geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da eleştirilere karşı “Akraba yazılmasından rahatsızım” tepkisini gösterdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu tepkisine karşın partide değişimi savunanlar, “Kraldan çok kralcılar” olduğunu belirterek, akrabaların delege yapılmasını eleştiriyor. Listelerde partiye gerçekten emek veren isimlerin delege olması gerektiğini söyleyen değişimciler, “Partide yıllarca emek veren kişiler yazılmıyor, onun yerine blok hareket ettirilebilecek kişiler delege yapılıyor. İzmir listesinde de genel merkeze yakın belediye başkanları vardı, diğerleri yoktu. İstanbul’un delegesi daha siyasidir. Bu nedenle ilçelerde delege olanların kurultay için yazılacağını daha çok görürüz. Diğer illerden farklı bir tablo olacaktır” değerlendirmesini yapıyor. Ancak bazı PM üyeleri önceki dönemlerde de akrabaları delege yapılan isimlere dikkat çekerek “Önceden bunlar olurken kimse bir şey demiyordu” eleştirisini getiriyor.

‘YARIŞ SÜRECEK’

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanı adaylarıyla ilgili tarafsızlığını açıklamasının da değişimciler tarafından olumlu karşılandığı görülüyor. Buna karşın Cemal Canpolat’ın yine Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle öne çıkarıldığını söyleyen değişimciler, “Bir algı yaratmaya çalışıyorlar ama genel başkan iki adayla ilgili tarafsızlığını ilan etti. ‘CHP’yi iktidar yapın’ dedi. Bazı arkadaşlar kendi siyasi karşılıkları olmadığı için genel başkan üzerinden siyaset yapıyor. Ama sonuçta ne olursa olsun yarış son güne kadar sürecek” görüşünde.

Öte yandan İstanbul kongresinde çarşaf liste mi blok liste mi olacağına ilişkin de “PM seçiminde bile çarşaf liste yaptığınızda saatlerce süren bir oylama oluyor. İstanbul’da muhtemelen çarşaf yerine blok listeler yarışır” yorumları yapılıyor.