MHP bu sefer de 'normalleşme'yi diline doladı: 'Sergilenen anormallikler...'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 20.06.2024 - 16:03

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir yazılı açıklama yaptı. Yalçın, CHP lideri Özgür Özel’in “CHP’yi taşıyamadığına ve kıyamete sürüklediğini” ileri sürdü.

Yalçın, “Dümene Özgür Özel’in geçtiği CHP gemisi, Yerel Seçimlerden beri ‘El Nino’ misali bir siyaset kasırgasının etkisi altına girmiştir. CHP, politika ummanında oradan oraya sürüklenmekte, boyundan büyük dalgalarla boğuşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“CHP, KORKU VE VEHİMLERİNİN ESİRİ OLMUŞTUR”

CHP yönetiminin ne yapacağını bilmeden hem kendi camiasına hem de topluma büyük bir endişe, dehşet ve vehim havası yaydığını savunan Yalçın, “Yandaş basın da sahilden attığı çığlıklarla CHP’yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün arttırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur” dedi.

“ÖZGÜR EFENDİ, GEMİSİNİ BATIRAN KAPTAN OLACAK”

Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır. Oysa CHP Türk siyasetinin asırlık çınarı ve Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. Onu Gazi Mustafa Kemal kurmuş ve milletin hizmetine amade kılmıştır. Ne yazık ki bugünün CHP’si Atatürk’ün yolundan çıkmış, aşırı sola sapmış, buda yetmezmiş gibi DEM’le işbirliği içine girmiş durumdadır. CHP; milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti hâline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP’si; şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil; şer cephesindeki Demirtaş’a, Kavala’ya, FETÖ’cülere servis yapmaktadır. Koca CHP, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir.

"REGÜLATÖRSÜZ VOLTAJ, CHP’NİN DEVRELERİNİ YAKMIŞTIR"

Yerel Seçimler rüzgârının verdiği regülatörsüz voltaj, CHP’nin devrelerini yakmıştır. Normalleşme adı altında sergilenen anormallikler, CHP’nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin tezahürüdür. CHP’yi çaptan düşüren anomali; MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir.”

‘CHP’nin yandaşı solcu medya’ olarak tanımladığı basın kuruluşlarının CHP’nin etkisinde ve güdümünde olduğunu savunan Yalçın, “Körle yatan şaşı kalkar misali CHP yönetimiyle aynı refleksleri gösteren solcu basın da MHP ile yatıp MHP ile kalkmaktadır.”

CHP’YE ‘SİLAH’ YANITI

Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile kendisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye silah hediye etmesi üzerine başlayan tartışmaları ve açıklamaları da hatırlatarak “Şimdi de eski fotoğraflar üzerinden bir ‘silah’ polemiği başlatılmıştır. CHP, ‘silah’ simgesi üzerinden kendi eski korkularını beslemekte, şuuraltında yatan vehimlerini kaşımaktadır” ifadelerini kaydetti.

“NORMALLEŞME; MEVHUM, TEMELSİZ VE SOYSUZ BİR KAVRAM OLARAK DİLLERE DOLANMIŞTIR”

MHP’nin CHP ve CHP’ye yakın olduğu iddia edilen basın kuruluşları tarafından normalleşmeye karşı gibi gösterildiğini anormal bir MHP korkusunun körüklendiğini belirten Yalçın, “Esasen, CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de, bilen de yoktur. Normalleşme; mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır” dedi.

HAKARETLERİNE DEVAM ETTİ

Özel’in normalleşme gündemiyle Bahçeli’yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Yalçın, “Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendinin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş. Nitekim Özgür Özel; normalleşme adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir. Özgür Efendi hem siyasi liderlerle temas kurmakta, hem de onları seviyesizce karalamaktadır” ifadelerini kullandı.