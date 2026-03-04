MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'dan, İran Büyükelçiliği'ne ziyaret!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 12:02:00
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İsrail ve ABD'nin saldırılarının hedefinde çocukların ve kadınların olduğunu belirterek "Savaşın artık askerler arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, beraberindeki heyetle İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında taziye defterini imzalayan Topsakal, bölgedeki çatışma ortamına ve uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin partisinin görüşlerini içeren dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞIN ARTIK ASKERLER ARASINDA OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bölgedeki can kayıplarını, özellikle de çocuk ölümlerini işaret eden MHP'li Topsakal, şu ifadeleri kullandı:

"1944'te biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki sistem yenilendi. Kendi kurdukları sistemlere, kendi hukuklarına karşı yaptıkları hukuksuz, insanlık dışı ve insanlığı belki de gelecekte karanlığa itecek bir saldırı olarak niteledi (Genel Başkanımız) ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de böyle nitelendiriyoruz.

Nihayetinde çocukların, biliyorsunuz saldırının ilk gününde 120'ye yakını da çocuk, küçük kızımız biliyorsunuz bölgede şehit edildi. Okulunun içinde okul vuruldu. Yani savaşın artık askerler arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz."

"İSRAİL BU SAVAŞI BÜTÜN BÖLGEYE YAYIYOR"

İsrail'in askeri operasyonlarını komşu ülkelere de taşıdığını vurgulayan İlyas Topsakal, şöyle konuştu:

"Sadece İran'da da değil; Irak'ta, Suriye'de ve bütün bölgeye de İsrail'in bu savaşı yaydığını görüyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, dost ve kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğumuzu göstermek için bugün burada taziyeye geldik ve taziye defterini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli beyefendi adına ve onun temsilini imzalamış bulunmaktayım."

