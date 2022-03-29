MHP Genel Başkan Yardımcısını sadece 3 AKP'li dinledi

TBMM'de Seçim Kanunu teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP'li Bülent Tezcan'ın konuşması esnasında, MHP milletvekilleri sözlü sataştılar.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 22:37
MHP Genel Başkan Yardımcısını sadece 3 AKP'li dinledi
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Milletvekili Seçimi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, CHP’li Bülent Tezcan’ın konuşması esnasında MHP milletvekilleri sözlü sataşmalarda bulundu.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; sataşmalara CHP’li milletvekilleri de karşılık verince MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı yerinden kalkarak CHP sıralarına yürüdü.

CHP milletvekilleri de aynı şekilde karşılık verdi. Yaşanan gerginlikte araya giren milletvekilleri kavgayı önledi.

Öte yandan, görüşmelerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kürsüden konuşurken AKP sıralarında sadece 3 milletvekilinin Yıldız’ı dinlediği görüldü.

Fotoğraf: Sözcü


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