MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Narin' için tepki: Bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran ile ilgili ''Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Narin' için tepki: Bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeli
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."

 


Etiketler: #Narin Güran #Devlet Bahçeli

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