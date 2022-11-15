MHP Güçlükonak İlçe başkanı Mehmet Emin İlhan kimdir?

15 Kasım 2022 Salı, 14:40

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

T24'ün haberine göre, ifadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia edildi.

MEHMET EMİN İLHAN KİMDİR?

Mehmet Emin İlhan, Şırnak Güçlükonak MHP İlçe Başkanı'dır.

MEHMET EMİN İLHAN İFADEYE ÇAĞRDILDI MI?

Cumhuriyet’e konuşan İlhan kendisinin ifadesinin alındığı yönündeki iddiaları reddetti. İlhan, Emniyet’e gittiğini belirtirken ifadesinin alınıp alınmadığı yönündeki soruya ‘ifademin alınması söz konusu değildir’ yanıtını verdi.

Saldırganla ilgili görüşme iddialarını reddeden İlhan, söz konusu tartışmaların PKK’nin işine yaradığını öne sürüp ‘Partimizi ve beni lekelemek için bunu yapıyorlar’ dedi.

İlhan, yaşananları provokasyon diye yorumladı.

MHP’li İlhan, AKP ya da MHP Genel Merkezi’nden söz konusu iddialara ilişkin kendisinin aranıp aranmadığına dair sorumuza ise ‘Yorum yapamam’ diye yanıt verdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin cumhuriyet başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.