MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli?

23 Eylül 2022 Cuma, 12:57

İsmail Faruk Aksu, 1 Eylül 1963 tarihinde Ünye'de dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

İSMAİL FARUK AKSU NE İŞ YAPIYOR?

1986 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanlığı görevine getirildi. Asgari ücret tespit komisyonu üyeliği ve Türk Standartları Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Başbakanlık Konut Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 2002 yılında ise Konut Müsteşar Vekili oldu. Konut Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Emlak Konut GYO Denetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Yatırım Yeri Teknik Komite Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliğine atandı. 2007'de TBMM’nde MHP Grup Danışmanı oldu.

İSMAİL FARUK AKSU'NUN SİYASİ KARİYERİ

25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem MHP İstanbul Milletvekili seçildi. 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu üyesi oldu. 6 Eylül 2018 tarihi itibarıyla MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.