MHP’deki görevinden istifa eden Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey MHP'den neden istifa etti?

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:45

Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961 Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. 1993'te kamu hukuku alanında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı.2000 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu dahil birçok kuruluşun danışmanlığı ve avukatlığını yaptı.

HAMİT KOCABEY'İN SİYASİ KARİYERİ



2006-2012 yılları arasında MHP Ankara il yönetiminde görev aldı. 2006 yılı itibarıyla ise Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapmaktadır. 2012-2017 yılları arasında ise MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Anayasa değişikliği ardından, 16 Mayıs 2017 tarihli TBMM oturumunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 26 Mayıs 2021'de tekrar seçilmiş ancak 14 Ekim 2021'de istifa etti. Kocabey'in istifası o dönem gündeme oturmuştu. Kocabey, istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşarak ve istifa kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını söylemişti.

HAMİT KOCABEY'İN HSK'DAN İSTİFASI

Hamit Kocabey 28 Temmuz 2022'de, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu. Kocabey istifasını şu sözler ile duyurdu “Değerli dostlar; uzun bir süre kamu hizmeti ve siyaset ile iştigal ettik, sağlığımızı ikinci plana attık, kronik sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle MHP’deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Saygılarımla…”



HAMİT KOCABEY'İN MHP'DEN İSTİFASI

Hamit Kocabey 28 Temmuz 2022'de, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu. Kocabey istifasını şu sözler ile duyurdu: “Değerli dostlar; uzun bir süre kamu hizmeti ve siyaset ile iştigal ettik, sağlığımızı ikinci plana attık, kronik sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle MHP’deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Saygılarımla…”





