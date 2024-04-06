MHP itiraz etmişti: CHP'nin kazandığı Kütahya'da oy sayımına başlandı

Kütahya İl Seçim Kurulu'nun kararı gereğince, Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımına başlandı.

ANKA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:37
MHP itiraz etmişti: CHP'nin kazandığı Kütahya'da oy sayımına başlandı
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Yerel seçimler sonrası Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29,25 oranla seçimi kazanmasının ardından, MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Kütahya İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

Kütahya'da 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımına saat 14.00’de başlandı.


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