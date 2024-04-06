MHP itiraz etmişti: CHP'nin kazandığı Kütahya'da oy sayımına başlandı
Kütahya İl Seçim Kurulu'nun kararı gereğince, Belediye Başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların sayımına başlandı.
Yerel seçimler sonrası Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29,25 oranla seçimi kazanmasının ardından, MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi Kütahya İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.
Kütahya'da 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımına saat 14.00’de başlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- ‘Onu yaşatmayız’
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı
- Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi