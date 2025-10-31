Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda istifa depremi: 7 isimden peş peşe ayrılık kararı!

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda istifa depremi: 7 isimden peş peşe ayrılık kararı!

31.10.2025 15:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda istifa depremi: 7 isimden peş peşe ayrılık kararı!

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’ndaki iç karışıklık Çayırova’ya da sıçradı. İl Başkanlığı’nın atadığı yeni yönetim, bir hafta geçmeden peş peşe gelen istifa kararlarıyla sarsıldı.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir kulislerde konuşulan iç çekişme, Çayırova İlçe Yönetimi’nde patlak verdi.

İl Başkanı Tuncay Batı’nın önerisiyle geçen hafta göreve getirilen yeni İlçe Başkanı Bülent Işık henüz koltuğuna tam oturmadan yönetimden 7 ismin istifası geldi.

İSTİFALARIN NEDENİ TEŞKİLATIN YOK SAYILMASI MI?

Sözcü'nün aktardığına göre; MHP Çayırova İlçe Yönetimi’nde yer alan Haktan Karakoçan, Hilal Gül, Hüseyin Yılmaz, Burhan Bayram, Emre Asil, Ahmet Gargın ve Latif Demirel, partideki görevlerinden istifa etti.

Söz konusu isimlerin, geçen hafta il başkanlığının hazırladığı ve genel merkeze gönderilen yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi.

İstifaların gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, parti içinden yansıyan bilgilere göre rahatsızlığın, “atama sürecinin kapalı kapılar ardında yapılması ve teşkilat görüşlerinin yok sayılması” nedeniyle yaşandığı öne sürülüyor.

Parti tabanında yankı uyandıran gelişme, MHP'nin Kocaeli örgütündeki güç dengeleri ve liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

GENEL MERKEZDEKİ SESSİZLİK DEVAM EDİYOR!

Yaşanan istifa dalgasının ardından gözler MHP Genel Merkezi’ne çevrildi. Genel Merkez ve İl Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu krizin parti içi hizipleşmenin yeni bir işareti olduğu yorumları yapılıyor.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir devam eden “yetki çatışması” iddiaları, Çayırova’daki istifalarla birlikte yeniden alevlendi.

İlgili Konular: #MHP #kocaeli

İlgili Haberler

'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları konuşulurken, MHP'li Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı: 'Önerilerimiz pratik bir değer ifade etmedikçe...'
'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları konuşulurken, MHP'li Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı: 'Önerilerimiz pratik bir değer ifade etmedikçe...' MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Saray'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması sonrası "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddiaları gündeme gelirken; MHP'nin üst düzey isimlerinden Feti Yıldız dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
MHP’nin 'sessiz boykotu'nu 'fırsat' olarak gördü: AKP'li isimden 'dizginler ele alınmalı' mesajı!
MHP’nin 'sessiz boykotu'nu 'fırsat' olarak gördü: AKP'li isimden 'dizginler ele alınmalı' mesajı! MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmaması, ittifak arasında ‘‘KKTC’ çatlağı büyüyor mu?’ sorusunu akıllara getirirken, AKP’li Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
MHP'de taciz iddiasının yarattığı kriz büyüyor... 6 isim istifa etti!
MHP'de taciz iddiasının yarattığı kriz büyüyor... 6 isim istifa etti! MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarının partide yarattığı kriz sürüyor. İddiaların ardından İl Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Koray Yılmaz, Neşet Er, Mustafa Nail Alpaslan, Medeni Kamer, Tuncay Ateş ve Murat Motor, çeşitli gerekçelerle görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. İstifaların arkasında, taciz iddialarının yarattığı rahatsızlığın olduğu öne sürülüyor.