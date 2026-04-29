MHP’li Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin'e kötü haber: Soruşturma başlatılacak

29.04.2026 15:28:00
ANKA
MHP'li Giresun Duroğlu Belediye Halil Çetin’in, hakkında Giresun Valiliği'nce verilen soruşturma izninin kaldırılması talebiyle Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Çetin hakkında, 8 ayrı suç unsuru isnat edilen dosyada savcılık soruşturma başlatacak.

Giresun Valiliği İl İdare Kurulu’nun, Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında verdiği soruşturma iznine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Valilik tarafından 24 Aralık 2025 tarihinde hakkında soruşturma izni verilen Çetin, karara karşı Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Mahkeme, 26 Mart 2026 tarihli kararıyla Çetin’in itirazını reddetti.

Mahkemenin itirazı reddetmesiyle birlikte, Çetin hakkında hukuki sürecin önü açılmış oldu. Bu aşamadan sonra dosyanın Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek soruşturmanın başlatılması bekleniyor.

Çetin hakkında görevini kötüye kullandığı iddiası üzerine inceleme başlatılmış, bunun sonucunda Giresun Valiliği tarafından soruşturma izni verilmişti. Çetin ise kararın kaldırılması talebiyle Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR 

Çetin'e yöneltilen suçlamalar arasında, 2024 yılında AFAD ödeneğiyle gerçekleştirildiği belirtilen “taş duvar ve menfez” yapım işleri, kum-çakıl ve çimento alımları, kaldırım ve oluk taşı alımı, kameriye ihalesi ile belediye tesisleri üzerinden yürütülen bazı işlemlere ilişkin usulsüzlük iddiaları bulunuyor.

Ön inceleme dosyasında, beldenin mahalleleri için toplam 6 bin metreküp iş yapıldığına dair ihale düzenlenmesine rağmen, fiili uygulamanın bu miktarın altında kaldığı ve bu durumun kamu zararına yol açtığı ifade ediliyor. Ayrıca, belediyenin kendi kum ve çakıl tesisi bulunmasına rağmen dışarıdan yüksek tutarlı malzeme alımı yapılmış gibi fatura düzenlendiği de iddialar arasında yer alıyor.

Ayrıca büyük miktardaki dökme çimento alımlarının belediyenin depolama kapasitesiyle uyumsuz olduğu, teslim ve kabul süreçlerine ilişkin bazı tarih uyumsuzluklarının “göstermelik tutanak” izlenimi doğurduğu öne sürülüyor. Dosyada ayrıca, kaldırım ve oluk taşı alımlarında muayene kabul işleminin ardından malzemelerin belediye araçlarıyla ilgili firmaya geri götürüldüğü iddiası da bulunuyor. 

Ön inceleme dosyasında ayrıca, AFAD ihalesini alan firmaya kesilen faturaların yanı sıra vatandaşlardan elden ve makbuzsuz para alındığına yönelik tanık beyanlarının bulunduğu, belediye imkanlarıyla yürütülen taş kırma ve kum-çakıl eleme faaliyetlerinde ise gelir kaydı oluşmadığı iddialarına yer veriliyor. 

NE OLMUŞTU?

Valilik, ihbar dosyasında yer alan 11 ayrı başlıktan 8’i hakkında soruşturma izni vermiş, 3 başlıkta ise iddiaların sübuta ermediği değerlendirilmişti.

