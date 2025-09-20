MHP'li Mevlüt Karakaya: 'Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, Nizam-ı Alem'e giden yoldur"

İktidar bloğunun "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreç kapsamında, MHP tarafından ATO Congresium'da Ankara Bölge Toplantısı düzenlendi.

Programa; MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Yaşar Yıldırım ve Ahmet Selim Yurdakul ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

SÜREÇ 'TURAN'IN KAPISI OLDU

Karakaya, 'Terörsüz Türkiye'nin, "küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanı" olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye ile bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesis edilecek; kardeşlik ve huzur bizimle yükselecektir. Doğu Akdeniz'de hakkaniyet ve güvenlik egemen kılınacak, Mavi Vatan şahlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası, sarsılmaz bir kararlılıkla muhafaza edilecektir. Balkanlar'da kardeşlik ve sükun tahkim edilecek; tarihi bağlarımız kararlılıkla güçlendirilecektir. Irak'ın toprak bütünlüğü korunacak, Suriye'nin bağımsızlığı ve üniter yapısı yaşatılacaktır. Filistin'in hürriyeti için duruşumuz nettir. Kudüs'ün şerefi ve Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı devletimizin ve milletimizin teminatı olacaktır."

Karakaya sözlerinin devamında ise "Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, Nizam-ı Alem'e giden yoldur. Bu kutlu hedef uğrunda yolumuz açıktır, kararlılığımız sarsılmazdır. Milletimizin onuru ve devletimizin bekası için gereken her ne ise yapılacaktır. Terörsüz Türkiye, artık bir siyaset söylemi değil, milletin yüreğinde yaşayan ortak bir ülküdür. Terörsüz Türkiye, 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacak, devletimizin tekamül yolculuğunu taçlandıracak, Cumhuriyet tarihimizin en mühim dönemeçlerinden biri olacaktır. 'Terörsüz Türkiye'; şehitlerimizin aziz ruhudur, gazilerimizin duasıdır, doğmamış çocuklarımızın geleceğidir. Terör sona erdiğinde huzur doğacak, barış büyüyecek, kalkınmamız hızlanacak ve 'Türkiye Yüzyılı' cihana yayılacaktır. Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteği ile bu kutlu yol tamamlanacak, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' mutlaka inşa edilecektir. Asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz ezelden ebede sürecektir" dedi.