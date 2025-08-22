MHP'li Semih Yalçın, Özgür Özel'i hedef aldı... 'Bu şark kurnazlığından oltasına balık gelmez'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve ''Terörsüz Türkiye'' sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"AK PARTİ İLE MHP ARASINDA BİR MESELE VARMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇABALIYOR"

"CHP yönetimi, iktidarı ve adalet sistemini suçlamaktan başka hiçbir politika üretememiştir. CHP’nin yürüttüğü, devamlı surette siyasi rakiplerine çamur sıçratma, ülkede ve parti içinde olan biten her şeyden iktidarı ve Cumhur İttifakı’nı sorumlu tutma politikası, hüsrandan başka bir sonuç getirmemiştir.

CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir mesele, bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi terbiye ve nezaketini, söze sadakat ve ahde vefasını unutan Özel; yok 'Bahçeli’ye kumpas kuruldu', yok 'AK Toroslar had bildirdiler' gibi yavelerle kıtır atmaktadır. Özgür Özel; aklınca, hem Cumhur İttifakı’nın taraflarını birbirine çatma hem de seçmeni oltaya getirerek avlanma niyetindedir. Peşinen belirtelim; bu şark kurnazlığından Özel’in oltasına balık gelmez. Tutarsızlıklar, başarısızlıklar ve hüsranla dolu siyasi hayatında inkâr fırtınalarının savurduğu Özgür Özel, avlasa avlasa dama atılmış pabuç avlar.

"MHP, TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

Son dönemde, Cumhur İttifakı ortaklarının Türkiye Yüzyılı bağlamında yola çıkardığı Terörsüz Türkiye kervanının önünde, zehirli ayrık otları bitmiştir. Siyaset dünyamızın yeni ayrık otları, hem Türkiye’nin kutlu bir geleceğe yürüyüşünü engellemek, hem de kervanın sahiplerini suçlu çıkarmak için türlü türlü entrika peşine düşmüştür. Başını İP ve onun kötü kopyası olan mikro partilerin çektiği zehirli ayrık otu politikası, TBMM bahçesine de yayılma çabasındadır. Ayrık otlarının gündemi milletinkiyle aynı değildir. Onların gündemi İblis’in, FETÖ’nün gündemidir. Bilhassa İP, en büyük muhalefet partisi CHP’nin bile dâhil olduğu, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılmayarak kötü niyetini açık etmiştir. İP; FETÖ ruhunu diri tutmak üzere ardından sürüklediği particiklerle birlikte, Terörsüz Türkiye Komisyonu aleyhinde tezvirat ve karalama kampanyaları yürütmektedir. Bilinmelidir ki bu ayrık otu taifesinin ürettiği her yalan; doğrudan Yüce Meclisi, millet iradesini hedef almaktadır. Zira komisyonu oluşturan partiler, TBMM’de ezici bir çoğunluk oluşturmuştur. MHP, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir.''