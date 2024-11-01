MHP 'sıradaki kayyum' işareti yapmıştı: CHP'li belediye başkanından 'aç tavuk' benzetmesi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 18:39

Güncelleme: 01.11.2024 - 18:41

Toroslar Belediye Meclisi'nin kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci oturumu belediye başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldız, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

"TOROSLAR BELEDİYESİ BİRİLERİNİN YANDAŞINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK BİR YER DEĞİL"

Başkan Yıldız konuşmasında, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının hemen ardından MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın, "'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır" sözleri ile Toroslar Belediyesi'ni hedef göstermesine de değindi.

Yıldız şunları söyledi:

"Bir partimizin Genel Başkan Yardımcısı belediyemizin de adını zikrederek Toroslar Belediyesi'ni de kayyum atanması gerektiğini söyledi. Anadolu’da bir laf vardır, kimsenin gücüne gitmesin bir şeyi söylerseniz karşılığına da katlanacaksınız; aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Aslında buradaki politik tartışmanın kendisi tam da bu Anadolu atasözüne uygun. Hiç kimse kendini aç tavuk gibi darı ambarında zannetmesin. Toroslar Belediyesi darı ambarı değil. Toroslar Belediyesi sömürülecek, birilerinin yandaşına peşkeş çekilecek bir yer değil. 6 aydır bunu anlattık biz. Toroslar Belediyesinde altı aydır ne oluyor biliyor musunuz?

Toroslar Belediyesinde çöreklenen şebeke buradan uzaklaştırıldı. Bir taşı bir yerden kaldırıp bir yere koymayan 300 işçi Toroslar Belediyesi'nden uzaklaştırıldı. Toroslar’ın parasını peşkeş çekenler ilgili birimlere bildirildi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bizim çiğ yemediğimiz belli, karnımızın da ağrımayacağı belli. Yaptığımız işi burada anlatıyoruz, pazarda anlatıyoruz, çarşıda anlatıyoruz. Yapacağımızı da anlatıyoruz. Biz ne yaptığımızı da biliyoruz ne yapacağımızı da biliyoruz. Fakat arkadaşlar, biz bir şey daha biliyoruz artık şu 7 aylık dönemde. Bizden öncekilerin burada ne yaptığını da biliyoruz. 30 yıl boyunca, özellikle son 5 yılda burada ne yapıldığı artık bizim bilinçhanemizde. Biz biliyoruz ki kendini darı ambarında zannedenler, bizim bunları bildiğimizi bildikleri için birtakım spekülasyonları büyütüyorlar ama yok, Cumhuriyet Savcılığı orada, Adliye orada, Sayıştay orada. Sonuçta bu ülkede hakim de var, savcı da var, Sayıştay denetçisi de var."

"HEPİNİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM AMA SPEKÜLASYON YAPMAYIN"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Meclis konuşmasında belediye personeline de seslendi.

Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birtakım spekülasyonların buradan ta Ankara’ya Genel Merkezlere kadar gönderildiğini biliyorum. Zannetmeyin ki bunlar gizli kalıyor arkadaşlar. Siz de ayağınızı denk alın. 7 aydır belediye başkanıyım, şuradan kalk şuraya otur demedim, hiçbirinizle çalışmam demedim. Hepinizle çalışmaya devam ettim ama sizin bu bir yerlere gönderdiğiniz spekülasyonlar zannetmeyin benim kulağıma gelmiyor. Bakın külahları değişmeyim. Her birimiz burada Toroslar’a hizmet için varız. Siz de Toroslar’ın işini görmek için maaş alıyorsunuz buradaki çalışan diğer arkadaşlarımız da Toroslar’ın işini görmek için maaş alıyor. Burada kimin belediye başkanı olduğunun sizin açınızdan kıymeti harbiyesi yok. Onun için önce işinize bakın. Kendini darı ambarında zannedenlerin gazına gelmeyin. İşinizi yapın."