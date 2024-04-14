MHP yeni Başkanlık Divanı’nı belirleyecek

MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı, yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

ANKA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:33
MHP yeni Başkanlık Divanı’nı belirleyecek
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MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda seçilen MYK ve MDK üyeleri ilk toplantısını yarın yapacak. 

Genel Başkan Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik yeni Başkanlık Divanı belirlenecek.

17 Mart’ta gerçekleştirilen olağan kurultayda, 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli MDK üyeleri seçilmişti.

MHP’nin Başkanlık Divanı 15 kişiden oluşuyor. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor. 


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