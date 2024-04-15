MHP yönetiminde sınırlı değişiklik: Başkanlık Divanı’na dört yeni isim

Yayınlanma: 15.04.2024 - 17:26

Güncelleme: 15.04.2024 - 17:27

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 17 Mart’ta gerçekleştirilen 14. Olağan Kurultayı’nın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli yeni Başkanlık Divanı’nı belirledi.

15 Üyeli Başkanlık Divanı’nda sadece dört isim değişti.

MHP’nin kurultayda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni parti yönetimini belirledi.

Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Pelin Yılık, Filiz Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Özarslan liste dışı kaldı.

2016’da Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan eski Ankara Milletvekili Zühal Topçu, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul ile Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı Başkanlık Divanı’nın yeni üyeleri oldu, 11 isim ise yerlerini korudu.

MHP’nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve görev alanları:

Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Özdemir - Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İzzet Ulvi Yöter - Araştırma, Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zulhal Topçu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmet Büyükataman - Genel Sekreter

Vahit Kayırıcı - Genel Sekreter Yardımcısı

Taner Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı