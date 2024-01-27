MHP, Yozgat ve 54 ilçe ile beldenin belediye başkan adayını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor.
Son olarak MHP, 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'li Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 55 belediye başkan adayı daha belirlendi.
İşte açıklanan tam liste...
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Ankara’da simide dev zam!
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- İzmir'de korkutan deprem!
- DEM Parti'den açıklama!
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı istifa etti!
- Kafeslere kapatılmış 50'yi aşkın ceset!
- CHP, 209 adayını daha açıkladı!