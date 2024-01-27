MHP, Yozgat ve 54 ilçe ile beldenin belediye başkan adayını açıkladı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:45

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:46

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor.

Son olarak MHP, 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'li Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 55 belediye başkan adayı daha belirlendi.

İşte açıklanan tam liste...