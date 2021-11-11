Kılıçdaroğlu: EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek gösterge gelecek

11 Kasım 2021 Perşembe, 23:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için; "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz. Dostlarımızla birlikte yapacağız, mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı, unutmayın geliyor gelmekte olan" dedi.

Toplamda 100 eserin açılış törenine, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP milletvekilleri ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.

EYT'li yurttaşların kendisine seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın. EYT'lilerin sorununu çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının, din insanların tamamının sorunlarını çözeceğiz. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada tamamen sileceğiz. Esnafın bankalardan aldığı kredilerin, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun toplu açılış törenindeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“KUL HAKKI YENMEYECEĞİNİ ANLATTI"

Belediye başkanımız, son derece güzel bir konuşma yaptı. Önce tarihi, sonra size verdiği sözleri anlattı. Ve bu sözleri nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, kul hakkı yenmeyeceğini, çalışmaların bütün toplumun duyabileceği şekilde yapıldığını, ihalelerin yayınlandığını; dolasıyla şeffaf bir yönetimin egemen olduğunu iki belediye başkanımız da açıkladı.

"ÖZLEMLE BEKLEDİĞİMİZ BİR YÖNETİM TARZI BUDUR"

İhtiyaç duyduğumuz, özlemle beklediğimiz bir yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, kaynakların, sizin için harcanırken maliyetinin ne olduğunu sizlerin bilmeye hakkı var. Bu demokrasimiz için son derece değerlidir ve böyle olması lazım.

"ŞÜKRAN BORÇLUYUM"

Türkiye’deki bütün belediye başkanlarımız aynı inanç, aynı kararlılıkla görev yapıyorlar. Dolasıyla bütün belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Belediye başkanlarımızı kutluyorum.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞ"

Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin caddede gezerken yere bir şeyler atmamak gibi, çevre temizliği gibi, örneğin çocukların daha güzel okul olanakları olsun, onun için çalışmak gibi… Belediye başkanımız önemli bir başarıya da imza atmış, onu da gördüm. Siyaseten söz verilen, ama gerçekte programda dahi olmayan, oy aldıktan sonra bir bakarız, nasıl olsa şimdi idare edelim, anlayışıyla siyaset yapan bir anlayışı da bir hastane yaparak tarihe gömdü.

"BU ÜLKEYE BAHARI YA GETİRECEĞİZ YA GETİRECEĞİZ"

Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz.

"AZ KALDI, UNUTMAYIN, GELİYOR GELMEKTE OLAN"