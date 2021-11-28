MHP’li başkan şikayet etti: AKP’li başkan 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Kasım 2021 Pazar, 09:39

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Bedesi Belediyesi’nin MHP'li Başkanı Miktad Çetin'in 2015 yılında yaptığı suç duyurusu sonrası Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, AKP'li eski Belediye Başkanı Hasan Özdemir hakkında zimmet suçundan 5 yıl ağır hapis cezası verdi.

Mahkeme, AKP’li Özdemir’in eylemi birden çok sayıda gerçekleştiği için cezayı dörtte bir oranında arttırarak 6 yıl 3 ay olarak açıkladı. Eski Başkan Özdemir’e evrakta sahtecilikten ise 3 yıl hapis cezasına hükmeden Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çeşitli indirimler uygulayarak toplam cezayı 7 yıl 8 ay 15 gün olarak ilan etti. Özdemir hakkında ayrıca çeşitli hak mahrumiyeti cezalarına da hükmedildi.

SAHTE ÖDEME BELGESİYLE ZİMMET

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberin göre, mahkeme tutanaklarında, AKP'li eski Belediye Başkanı Hasan Özdemir'in gerçekte yapılmayan hizmetler için yapılmış gibi gösterilerek sahte ödeme belgeleri düzenlediği ve bu paraların tahsil edildiği iddialarının da aralarında bulunduğu çok sayıda zimmet iddiası yer aldı.

YARGITAY DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİŞ

Hasan Özdemir'in, mahkumiyet aldığı davadan daha önce ceza aldığı, ancak Yargıtay'ın farklı iddialarla yargılandığı bir başka dosya ile bu davanın birleştirilmesi yolundaki kararı üzerine dosyanın gönderildiği Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı belirtildi.