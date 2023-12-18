MHP'li başkana hapis şoku

Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:42

Güncelleme: 18.12.2023 - 18:42

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında, Kula Kent Meydanı'nda bulunan kafeterya ve çay bahçesi işletmecisi Sabri Onaran tarafından hukuk mücadelesi başlatılmış, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilmesiyle Başkan Tosun hakkında usulsüz davranışlarından dolayı yargı yolu açılmıştı. İşletmeci Sabri Onaran’ın başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda Başkan Tosun hakkında mahkeme kararına uymamak ve usulsüz tahliye yapmak gerekçesiyle “zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı.

Kula haberde yer alan habere göre, konu ile ilgili konuşan mağdur işletmeci Sabri Onaran, başlattığı hukuk mücadelesi ile ilgili yaptığı başvuru sonrasında, taraf ve tanık beyanları ile değerlendirildikten sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Kula Belediyesine tahsis edilen kafeteryayı ihale yoluyla 3 yıllığına kiraladığını ve kira sözleşmesi devam etmekteyken belediye encümenince taşınmazın tahliyesine karar verildiği ancak mevzuata aykırı olması sebebiyle Kula Kaymakamlığınca uygulamaya konulmadığı, idari işlemin iptaline ilişkin davada Manisa İdare Mahkemesince reddedildiği, tahliyeye ilişkin hukuken geçerli bir karar bulunmamasına rağmen Başkan Tosun'un verdiği yazılı emir ile tahliyesinin sağlandığı, ardından taşınmazın ihale yapılmaksızın belediye meclis kararı ile belediyeye ait Beşibiryerde Ulaşım Hizmetleri Yapım Çevre Plan Proje Sanayi Ticaret AŞ'ye kiralandığı söyledi. İlgili meclis kararının Manisa İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiği ve kararın tebliğine rağmen yerine getirilmediğini söyleyen Onaran, böylece Başkan Tosun’un kira sözleşmesi devam etmekteyken herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın hukuka aykırı olarak taşınmazdan tahliye ettiği ve bu şekilde mağduriyete yol açtığı, yine dava konusu taşınmazın belediye şirketine kiralandığı ve idare mahkemesi kararına rağmen yerine getirilmediği böylece Başkan Tosun’un zincirleme biçimde üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşılmakla Türk Ceza Kanunu’un 257 ve 43 madde hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi mütalaasının yazıldığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Cumhuriyet Savculığı’nın cezalandırılması talebinde bulunduğu Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında, Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından zincirleme biçimde atılı görevi kötüye kullanma suçlarından 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Davada mağdur durumdaki işletmeci Sabri Onaran, hukuk mücadelesini hiç bırakmadığını, hukukun geç de olsa tecelli ettiğini, kimsenin ekmeğiyle oynanmaması gerektiğini, ekmekle oynayanın ekmeğinden olduğunu, bir yıl ve üzeri hapis cezalarında kanun gereği devlet memuriyeti yapılamayacağını, bu ceza ile Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un başkanlığının düşeceğini belirtti.