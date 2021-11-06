MHP’li belediyenin TÜGVA’ya kıyağı, yargıya takıldı
MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz olarak 5 yıllığına devrettiği kafeye karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Cumhuriyet, mülkiyeti MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir kafeyi, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına karşın ücretsiz olarak TÜGVA’ya devretmesini geçen nisan ayında gündeme getirmişti. Söz konusu devri CHP’li meclis üyeleri, “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı. Manisa 1. İdare Mahkemesi, “yürütmenin durdurulmasına” karar verdi.
‘KAMU KURUMU DEĞİL’
Kararın gerekçesinde, TÜGVA’nın mahalli idare ya da kamu kurumu ve kuruluşu olmadığı vurgulanarak devrin hukuka uygun bulunmadığı belirtildi.
Kararı değerlendiren CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli, “Manisalı yurttaşın malı Manisa’da kaldı. Bu vakfa, cemaat yapılanmasına yönelik bedelsiz devredilen yapılan hukuksuz işlem hakkında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP’li meclis üyeleri olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
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