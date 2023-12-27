MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:54
MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
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8 Aralık günü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li belediye başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirmişti. 

Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmiş ve burada tedavi altına alınmıştı.

Belediye Başkanı Hayali’nin cenazesinin Kars'a getirilerek Sarıkamış’ta toprağa verileceği öğrenildi.


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