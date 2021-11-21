MHP'li vekilden Bakan Karaismailoğlu’na sitem: 5 yıldır bitmedi

21 Kasım 2021 Pazar, 09:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bitmeyen yol için siteminde bulundu. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Yılmaz, " Bu, bizim devletimizin zaafından mı? Tabii ki hayır bakanım” ifadelerini kullandı.

“BU YOL ARTIK KANGREN HALİNE GELDİ”

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Yılmaz, “Karayollarıyla da bölge müdürüyle de görüşüyoruz: Düzce-Yığılca Yolu’nun kısa viyadük, küçük tünel ve kalan kısmının yapılması. Bu yol, gerçekten artık kangren hâline geldi, yaklaşık şöyle diyebilirim ki kırk senedir bu yola hiçbir yatırım yapmamış devlet” dedi.

“20 KİLOMETRELİK YOLU YAPAMADIK”

“Sağ olun, sizin zamanınızda, 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı. Yığılca’yı ziyaretinde buraya söz verdi ve yolun yapımına beş sene önce başlandı” diyen MHP’li Yılmaz, “Ama hâlâ tamamlanamadı; tamamlanamayan yolun kümülatif kilometresi 20 kilometre yani 20 kilometrelik yolu yapamadık. Bu, bizim devletimizin zaafından mı? Tabii ki hayır bakanım” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ

MHP’li Yılmaz, “Eğer 18 Martta, Çanakkale’de dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü yapabiliyorsa bizim devletimiz, 28 kilometrelik Ovit Tüneli’ni yapabiliyorsa bu yolu hayli hayli, leblebi gibi bitirmesi lazım ama maalesef sayın bakanım bu konuda bir gelişme yok” diyerek sitemini dile getirdi.