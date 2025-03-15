MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:08

Güncelleme: 15.03.2025 - 16:08

MHP'li Semih Yalçın, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlayan 'yeni süreç' ile ilgili bir yazılı açıklama yaparak, değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ ERGENEKON'DAN ÇIKARAN BOZKURT MİSALİ"

Son dönemde Türkiye'nin siyasi hayatında yeni bir dile, yeni bir tavra ve yeni bir paradigmanın teşekkülüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Yalnçın, şu ifadeleri kullandı:

"Soğuk savaşın sona ermesinden sonra adeta prangalarından kurtulmuş, zincirlerini kırmış mahkumlar gibi şuursuzca, fütursuzca davranan küresel aktörlerin çıkar kavgaları, dünyayı eşine az rastlanır bir kaos ortamına sürüklemiştir. Mevcut girift küresel atmosferde, yeni bir dünya düzeninin şafağı sökmediği gibi maalesef yeni bir küresel kaosun, yeni bir küresel karmaşanın zulmeti egemen olmaya başlamıştır. ABD'de yönetime gelen Trump ve ekibinin, diplomatik teamülleri, uluslararası hukuk normlarını, devletlerarası münasebet geleneklerini yok sayan tutumu da bu kaosu büsbütün körüklemiştir."

Yeni Amerikan yönetiminin, henüz 2 aya varmadan küresel dengeleri altüst ettiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu şartlar altında Türkiye'nin de kendine yeni bir yol haritası tayin etme ihtiyacı ortaya çıkmış; ancak basmakalıp politik duruş ve söylemlerle, kağşamış motto ve sloganlarla siyaset etmenin artık işe yaramayacağı da anlaşılmıştır. Siyasette temiz havanın teneffüsü için politik ve diplomatik literatürün, yeni dönemin dinamikleri muvacehesinde şekillenmesi icap etmiştir. Şükür ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; milletimizin badireli dönemlerinde vaktiyle eski bilge liderlerin yaptığı gibi, bu zorlu ve belirsizliklerle dolu dönemde yolbaşçı sıfatıyla önümüze düşüp yolumuzu aydınlatmıştır. Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'yi Ergenekon'dan çıkaran bozkurt misali, milletimize rehberlik etmeye başlamıştır. Sayın Devlet Bahçeli; Türkiye'nin hem iç dengelerini tanzim edip sağlam bir zemine oturtması hem de bölgesel ve küresel dinamikler doğrultusunda kendi güvenliğini kamilen sağlayabilmesi için harekete geçmiştir. Öncelikle Türkiye'de toplumsal yapıyı meydana getiren temel unsurları bin yıllık kardeşliğin yeniden ihyası için dayanışmaya davet etmiştir."

"EMPERYALİZMİN KRAL VE TAŞERONLARI PANİĞE KAPILDI"

Bahçeli'nin çağrısı ile içeride ve dışarıdaki tezgah sahiplerinin hesaplarının bozulduğunu kaydeden Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu arada bölücü terör örgütünün varlığından kimin yarar ve çıkar sağladığı, arkasında hangi aktörlerin durduğu ayan beyan anlaşılmıştır. Çıplak vaziyette ortada kalan emperyalizmin bütün kral, vekil ve taşeronları paniğe kapılmışlardır. Bölgesel ve küresel ölçekte ABD ve İsrail'in çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. Özellikle YPG/PKK sever İsrail, sudan çıkmış sıçana dönmüştür. İçerideyse söyleyecek sözü, dağarcığında kozu, ocağında közü olmayan kimi çevreler; sadece kuru gürültü çıkarmaya başlamışlardır. Türkiye'de de bölgede ve dünyada da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını görememişlerdir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin girişimiyle değişen paradigma, zorunlu bir siyasi ve diplomatik dönüşümün işaret fişeği olmuştur.

Varlığını ve hayatını Türk milletinin saadet ve selametine, birlik ve bütünlüğümüze, devletimizin bekasına adayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu ülkü uğrunda durup dinlenmeden gayret göstermeye devam etmektedir. Ardından, 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terör örgütü PKK'ya ve onun siyasi acentesine yürekli bir çağrıda bulunarak silahların bırakılmasını ve örgütün de kendisini feshetmesini istemiştir. Amaç, dışarıdan gelebilecek tehdide karşı içeride birlik ve bütünlüğü güçlendirmektir. Terörün olmadığı, kardeşlik ve huzurun hükümran olduğu bir barış ikliminin tesisidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine daha iyi odaklanmaktır. Diplomasisi, demokrasisi, ordusu, savunma sanayii ve sosyal dinamizmi sayesinde bölgesinde caydırıcı, bükücü bir güce dönüşen Türkiye’yi küresel aktör haline getirme çabalarına enerji sağlamaktır."

"YENİ BİR SİYASİ VE DİPLOMATİK GELENEK TESİS ETME ÇABASI'

Devlet Bahçeli'nin, yaklaşan küresel tehlikeyi önceden görerek attığı isabetli adımların, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklendiğini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Milli iradeyi temsil eden Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu, Türkiye'nin kaptansız olmadığını göstermiştir. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı makes bulmuş ve terör örgütü, İmralı'dan gelen yeni bir çağrıyla bütün kollarını tasfiyeye ve silahlı mücadeleyi sona erdirmeye davet edilmiştir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir. Uzun vadeli bir iktidar hesabı veya seçim yatırımı da değildir. Bin yıllık kardeşlik hukukuna yaslanarak yeni bir siyasi ve diplomatik gelenek tesis etme çabasıdır. Bu geleneğin başlangıç noktası terörsüz Türkiye'dir. Zira pek iyi bilinmektedir ki yuvasını yıkmadıkça yılanın kökü kesilmez. Terörist üreten bir örgüt, bütün gövdesiyle ve bütün kollarıyla ortadan kalkmadıkça terör de bitmez. Tıpkı Cumhuriyeti kuran iradenin geniş halk tabanına ve milli mutabakata dayandığı gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleri de millete, millet iradesine yaslanmıştır. Sayın Devlet Bahçeli; dikkatle gözlemlediği küresel gelişmeleri isabetli tahlil etmekle kalmamış, ülkede kurumların ve yığınların sesine kulak vermiştir. Milletin hissiyat ve beklentilerini dikkate almış, devletin ihtiyaç ve çıkarlarını bir kuyumcu titizliğiyle gözetmiştir. Bunun içindir ki liderimizin son girişimleri vatan sathında hem ilgi, hem ümit, hem de yankı uyandırmıştır."