MHP'nin adayı kazanmıştı: Yenilenen seçimde AKP'ye geçti

Sivas’ın Güneykaya beldesinde yenilenen seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 19:03
MHP'nin adayı kazanmıştı: Yenilenen seçimde AKP'ye geçti
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Yüksek Seçim Kurulu ilçeye bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yaşanan arbede nedeniyle seçimin yenilenmesine karar verdi. 

Sabahın erken saatlerinde belde halkı oy kullanmak için Güneykaya Anadolu Lisesi'ne kurulan 5 sandıkta saat 08.00 itibariyle pusulalarla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. 

Beldede 1140 seçmenin oy kullanımı saat 17.00'de sona erdi. 

Güneykaya köyünde oy sayım işlemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak beldenin yeni belediye başkanı oldu. 

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Hasan Erçoban yüzde 51.47 almıştı.


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