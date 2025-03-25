Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 25.03.2025 - 10:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığından bu yana, İstanbul'da Saraçhane'de devam eden eylemler İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen grup tarafından hedef haline getirildi. Peki, İBDA-C nedir? İBDA-C örgütünün lideri kimdir?

İBDA-C NEDİR?

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C), Necip Fazıl Kısakürek'in geliştirdiği Büyük Doğu ideolojisi çerçevesi , Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak "Başyücelik Devleti" adı altında federe bir Sünni İslam devleti kurmayı hedefleyen bir örgüttür.

Tarihçesi ve Yapılanması

Hareket ilk olarak, 1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu gösteriler ile adını duyurmuştur. Grubun liderliğini 2018'deki ölümüne dek Salih Mirzabeyoğlu'nun yaptığı ileri sürülmüştür.

Hareket, "kendinden zuhur diyalektiği" olarak adlandırdıkları bir yapılanma tekniği ve bu tekniğin gerekliliği olarak, herhangi bir kişiye ulaşmaksızın bağımsız olarak hareket eder. "Cephe parçaları" birbirinden bağımsız kişiler tarafından yürütülmektedir. Bu yapıya göre kendi kişisi belli bir hedef ve işlev belirleyerek ayrı ayrı gruplaşabilir ve hepsi "Büyük Doğu" fikriyatıyla, kimseden emir her ne kadar kendi grubu içinde faaliyet gösterebilmektedir.

İBDA- C ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ KİMDİR?

Grubun liderliğini 2018'deki ölümüne dek Salih Mirzabeyoğlu'nun yaptığı ileri sürülmüştür.

İBDA-C 'nin Rol Aldığı İddia Edilen Terör Olayları

İBDA-C'nin Sivas Katliamı ile Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın hastalık sonuçlarında rol aldığı iddia edildi.

İBDA-C'nin Terör Örgütü İlan Edilmesi

İBDA-C, 2007 yılı itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren aktif 12 terör örgütü arasında yer almakta olup, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Operasyon Daire Başkanlığı tarafından izlenmektedir. 2001 yılının Aralık ayında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından "yasadışı örgüt" olarak ilan edilmiştir.

İBDA-C, Avrupa Birliği'nin terörle mücadele için özel olarak çalıştırıldığı 2001/931/CFSP Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası çerçevesinde yer alan 48 grup ve kuruluştan biri olup, Avrupa Birliği terör özellikleri listesinde bulunmaktadır. Ayrıca, 2003 yılı Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı (DoS), yıllık "Küresel Terörizm Modelleri" raporunda İBDA-C'yi "terörist grup" olarak tanımlamıştır.