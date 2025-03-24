Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:59

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:15

Nazım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Acun Günay kimdir? Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay yaşamını yitirdi?

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Acun Günay, sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlamıştır. 1987 yılında "Yağmur Kaçakları" filminde dansçı olarak yer alırken ünlü oyuncu Tarık Akan ile tanışmış ve bu tanışıklık, 30 yıl sürecek bir ilişkiye dönüşmüştür. Tarık Akan’ın 2016 yılında vefatının ardından büyük bir üzüntüye boğulan Acun Günay, "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle acısını dile getirmiştir.

ACUN GÜNAY NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

Acun Günay’ın vefatını duyuran Nazım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun." ifadelerine yer verdi. Günay’ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.