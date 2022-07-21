Mide bulandıran görüntülerin ardından Sunexpress'ten flaş karar

21 Temmuz 2022 Perşembe, 23:01

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Twitter hesabından, SunExpress Havayolları uçağındaki ikramlara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşmıştı.

Görüntülerde, yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıktığı görülüyor.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili fotoğraf ve video paylaşan Kıdık, "İğrenç ötesi, mide bulandırıcı, rezalet. SunExpress Havayolları uçağındaki ikram yemeklerinin içinden yılan kafası, salyangoz, böcek, küf ne ararsan çıktı. Soru şu; bu bir komplo mu yoksa vurdumduymazlık mı?" ifadelerini kullanmıştı.

İğrenç ötesi, mide bulandırıcı, rezalet. SunExpress Havayolları uçağındaki ikram yemeklerinin içinden yılan kafası, salyangoz, böcek, küf ne ararsan çıktı. @SunExpress soru şu; bu bir komplo mu yoksa vurdumduymazlık mı? pic.twitter.com/a8yMfmXXiZ — Ali KIDIK (@alikdk) July 21, 2022

Görüntülerin ardından SunExpress Havayolları, bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Uçak içi yemek servisine yönelik basında yer alan iddiaların ve paylaşımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve konuya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığını bilgilerinize sunarız" denildi.

Sunexpress tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Havacılık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübemiz ile uçaklarımızda misafirlerimize sunduğumuz hizmetlerin en üst kalitede olması ve hem misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın rahat ve güvenli bir uçuş deneyimi yaşamaları en büyük önceliğimizdir.

Uçak içi yemek servisine yönelik basında yer alan iddiaların ve paylaşımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve konuya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığını bilgilerinize sunarız.

Söz konusu araştırma süreci neticelenene kadar, ilgili ürün tedariğinin durdurulması da dahil, önleyici tüm tedbirler ve aksiyonlar ivedilikle alınmıştır.

SunExpress Hava Yolları