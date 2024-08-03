Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de, midesinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı taşıyan M.R.B. (23), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.R.B. isimli şüphelinin il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.R.B.'nin hastanedeki muayenesinde, midesinden 77 adet kapsül şeklinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı çıkarıldı.
M.R.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
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