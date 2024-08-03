Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de, midesinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı taşıyan M.R.B. (23), polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:21
Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.R.B. isimli şüphelinin il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.R.B.'nin hastanedeki muayenesinde, midesinden 77 adet kapsül şeklinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı çıkarıldı.

M.R.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. 


afyon sakızı haberleri Afyon haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 8 kişiye para cezası

Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 8 kişiye para cezası
Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!

Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler