Mihriban Altürk cinayeti davası görüldü: Duruşma 27 Ocak’a ertelendi
Mihriban Altürk uzaklaştırma kararı olmasına karşın öldürüldü. Altürk cinayetinin ilk duruşması görülürken, Metin Ş’nin “eşi kasten öldürme ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından” cezalandırılmasını istendi. Ailenin avukatı Nilda Baltalı, “Aile evinin 300 metre ilerisindeki karakoldan defalarca şikayet etmesine rağmen kendisine verilen koruma kararı etkin uygulanmadı. Adım attığınız her yerde kolluğun bulunduğu bir coğrafyada göz göre göre çocuklarının yanında katledildi" dedi.
Mihriban (Berivan) Altürk 21 Nisan’da Metin Ş. tarafından pompalı tüfek ile Şırnak Uludere’de öldürüldü. 8 yaşındaki kızı ise yaralandı. Metin Ş. 23 Nisan’da Uludere Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması görüldü. Fail Metin Ş, 'boşandığı eşi kasten öldürmek', 'altsoya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından yargılandı. Duruşmada tüm tanıklar dinlenirken, savcı mütalaasını verdi. Metin Ş’nin “eşi kasten öldürme ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından” cezalandırılmasını istendi. Duruşma 27 Ocak 14.30 tarihine ertelenirken, bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.
‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’
Ailenin avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Nilda Baltalı ise duruşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Baltalı, “Yıllardır süren bir şiddetin sonucunda daha önce toplamda 6 kere şikayetçi olduğu, hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı, sığınma evine gitmiş bir kadın Mihriban. Şikayetlerinin bazısı takipsizlikle sonuçlandı. Yetkililerce ciddiye alınmadı. Yine de çok kararlıydı ve mücadele etti. Ailesinin yanında 6 ay boyunca boşanma davasının sonuçlanmasını bekledi. Metin sengilin kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri savcılık dosyasına sunuldu. Yalnızca uzaklaştırma kararı verildi. Aile evinin 300 metre ilerisindeki karakoldan defalarca şikayet etmesine rağmen kendisine verilen koruma kararı etkin uygulanmadı. Adım attığınız her yerde kolluğun bulunduğu bir coğrafyada göz göre göre çocuklarının yanında katledildi. Üstelik çocuklardan biri de ağır yaralandı. Biz şimdi Mihriban'ın başlattığı mücadeleyi ailesi ve derneğimiz hep beraber sürdüreceğiz” dedi.
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