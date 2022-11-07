Mikolog açıkladı: Mantardan ölümlerin yüzde 95'inden 'köygöçüren' sorumlu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:14

İstanbul Sarıyer'de ormandan topladıkları mantardan zehirlenen bir kişinin hayatını kaybetmesi, eşinin de yoğun bakımda tedavi altına alınması, zehirli ve öldürücü mantar türleri ile mantarların bilinçsiz şekilde toplanarak tüketilmesindeki riskleri gündeme getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mikolog (Mantar Uzmanı) Jilber Barutçiyan, mantar zengini Türkiye'de, dünyanın en değerli ve pahalı mantarlarının yanı sıra en tehlikeli türlerin de yetiştiğini söyledi.

15 TÜR KESİN ÖLDÜRÜCÜ

Barutçiyan, mantar sezonunun yaşandığı bu dönemde doğada çıkan türlerin pek çoğunun yenmeyen, öldürücü ve zehirli olduğunu dile getirerek, İstanbul'da 30 bine yakın mantar türünün yetiştiğini, çıplak gözle görülebilen ve yaygın olan 15 türün de kesin öldürücü olduğunu kaydetti.

İstanbul'da görülen zehirli 200 kadar mantar türünün ise ölümcül olmadığını belirten Barutçiyan, ancak mantar yedikten sonra en ufak bir sindirim sorununun bile zehirlenme kabul edilmesi gerektiğini anlattı.

"PANZEHİRİ YOKTUR"

Jilber Barutçiyan, mantar toplarken zehirli ve öldürücü türlerin nasıl ayırt edebileceğine ilişkin "Öldüren, zehirli ve yenen türleri birbirinden ayırt etmek için hiçbir kısa yol, püf noktası, analiz tekniği yok. Mantarlarınızı bilimsel bir netlikle tanımlayıp, güncel bir kaynaktan yenip yenmeyeceğini kontrol etmediğiniz sürece, her zaman zehirlenme hatta ölüm riski vardır" ifadelerini kullandı.

Barutçiyan, Sarıyer'de zehirlenen yurttaşların hangi tür mantarı tüketmiş olabileceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ölümcül vakaların yüzde 95'inden yeşil kafalı köygöçüren sorumlu. Bu mantar bir yetişkini öldürür. Yedikten hemen sonra etki etmez. Minimum 12 saat, genellikle 24 ile 48 saat arasında ilk belirtiler kanlı ishalle başlar. Ondan sonra doktora gitseniz midenizi de yıkayamaz. Panzehiri yoktur. Destek tedavileri uygulanır. Yediğiniz miktara bağlı olarak genellikle ölüm, 5'inci gün ile 8'inci gün arası gerçekleşir. Zahmetli bir ölümdür. Çok büyük ihtimalle arkadaşların tükettiği mantar bu."

MANTARLAR HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yüzlerce değişik mantar zehri olduğuna ve hepsinin değişik semptomlarla seyrettiğine dikkati çeken Barutçiyan, mantarlarla ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle dile getirdi:

"Hani derler ya, 'Sen ye de bakayım.' Bu yanlış bir inanıştır. Maalesef çevremizde çok büyük yanlışlar var. 'Hayvanlar yerse, biz de yeriz', bu da yanlıştır. Köygöçüren mantarını sümüklü böcekler üstünden yemiş, siz yiyemezsiniz, ölümcüldür. 'Kurtlanan mantarlar yenir.' Hayır, öyle bir şey yok. Diyecekler ki 'Köylüler bilir.' Fakat bütün ölüm vakaları kırsaldan geliyor. Onun için bütün genellemeleri unutun. Eğer emin değilseniz, hiçbir mantar uğruna ölmeye değmez, tüketmeyin."

GECİKMİŞ SEMPTOMLAR KARACİĞERDE HASAR BIRAKABİLİYOR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli ise özellikle kırsal bölgelerde mantar zehirlenmesi vakalarının yaygın görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme durumunda hastaneye genellikle karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvurulduğunu aktaran İkizceli, bu belirtiler mantar yedikten sonra ilk 2 saat içerisinde ortaya çıkıyorsa öldürme olasılığının daha düşük, 6 saat ve sonrasında yaşanıyorsa öldürme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.

"EĞER HASTA KARACİĞER NAKLİ OLMAZSA..."

Prof. Dr. İkizceli, yurttaşlar belirtilerle hastaneye gittiklerinde mantar yediklerini söylemediklerinde, zehirlenme tanısı koymakta zorlandıklarını dile getirdi.

Vakaların en az 2-3 gün takip edilmesi gerektiğini belirten İkizceli, "Gecikmiş semptomlarda, karaciğere hasar veriyor, karaciğer yetmezliğinden karaciğer nakline kadar gidebiliyor. Eğer hasta karaciğer nakli olmazsa, ölümle sonuçlanabiliyor. Erken semptomlarda, karaciğer transplantasyonu noktasına gitme ve öldürme olasılığı daha düşük" dedi.

Mantardan zehirlenmenin nasıl anlaşılabileceğine ve vakalara uyguladıkları tedavi yöntemine ilişkin bilgi veren İkizceli, semptomlar geç başladığında mantar zehirlenmesi ihtimaline yönelik tedavi uygulandığını anlattı.

KÜLTÜR MANTARI GÜVENİLİR YERDEN ALINMALI

Prof. Dr. İbrahim İkizceli, kültür mantarlarında da zehirlenme riskinin az da olsa bulunduğunu belirterek, "Normalde kültür mantarının yetiştirildiği toprakların belli süre sonra yenilenmesi gerekiyor. Eğer yenilenmezse orada zehirli mantar üreme ihtimali artıyor. Bu nedenle güvenilir yerden kültür mantarı almak lazım. İkincisi, tüm mantarlarda alerji yapma riski var. Alerji zehirlenme gibi düşünülebiliyor. Alerji de bulantı, kusma yapıyor. Fakat alerji genellikle ilk 1 saat içerisinde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtilerinin 6 saat ile 10-12 saate kadar ortaya çıktığını dile getiren İkizceli, şu uyarıları yaptı.