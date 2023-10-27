Muğla'da zabıta memuru evinde ölü bulundu
Milas Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul evinde ölü bulundu. Tüfekle vurulmuş halde bulunan memurun ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul, yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zabıta memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından Yıldıray Can Tuğrul’un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
İntihar olmasına şüphe edilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!