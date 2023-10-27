Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Muğla'da zabıta memuru evinde ölü bulundu

Milas Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul evinde ölü bulundu. Tüfekle vurulmuş halde bulunan memurun ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:35
Muğla'da zabıta memuru evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 27 yaşındaki Yıldıray Can Tuğrul, yakınları tarafından evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zabıta memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından Yıldıray Can Tuğrul’un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İntihar olmasına şüphe edilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.


Milas Belediyesi milas muğla zabıta intihar

İlgili Haberler

Pratik intihar

Pratik intihar
Eskişehir’de bir hafta içinde iki öğrenci intihar etti, uzmanlar yerel yönetimleri uyardı: Kriz merkezi kurulmalı

Eskişehir’de bir hafta içinde iki öğrenci intihar etti, uzmanlar yerel yönetimleri uyardı: Kriz merkezi kurulmalı
Boşanma aşamasındaki eşini katletti, ardından intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini katletti, ardından intihar etti

En Çok Okunan Haberler