Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Tepearası Mahallesi'nde kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda saat 16.30 sıralarında yangın başladı.
Dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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