Türkiye orman yangınlarına hazır mı?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlar için yangın tehlikesi başladı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 Mayıs’ta filolarına bir Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri, dört Air Tractor model yangın söndürme uçağı ve bir keşif uçağı eklediklerini duyurdu.

“Türkiye yangınlara hazır mı” sorusunu Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara Cumhuriyet için yanıtladı.

(Ahmet Hüsrev Özkara)

Çıkan yangınların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğunu söyleyen Özkara, “Bizim öncelikle eğitime ihtiyacımız var. Ormana yakın turizm alanları, köyler, ormana yakın tarım alanları gibi bölgelerde eğitim ve önlemlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Eskiden Buca Eğitim Merkezi’nde eğitim veriliyordu. Bir gecede elden çıkardılar. Buca Eğitim Merkezi’ni yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Ayrıca ormana giriş ve çıkış kontrollü bir düzende olmalı. Ayrıca OGM’nin yeterli personeli yok. 39 civarında hava aracı kiralanmış ve bu yetersiz bir sayı. Belediye ve kuruluşlarla işbirliği yapmadan bu iş yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdüklerine yönelik sözlerini de değerlendiren Özkara, “İlk müdahaleyi 11 dakikaya indirmeleri söz konusu olamaz. Yangın anında araçların yola çıkması ve müdahale alanına gitmesi bundan daha uzun sürer” dedi.

196 BİN FUTBOL SAHASI

Türkiye 2021’de büyük orman yangınlarıyla mücadele ettti. Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye’de yaşanan yangınlar günlerce sürdü. İktidar, Türk Hava Kurumu’na (THK) ait uçakları “hurda” diyerek kullanmayı reddetti. 196 bin futbol sahası kadar ormanlık alan yok oldu.