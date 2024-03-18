Milas’ta otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:40

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:40

Milas'ın Sanayi Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken yolun kenarında bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaralı bisiklet sürücüsüne hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.