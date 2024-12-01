Milas'ta şüpheli ölüm: Yol kenarında ceset bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ta şüpheli ölüm: Yol kenarında ceset bulundu
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:11

Olay, Muğla'nın Milas ilçesi Avşar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.


Etiketler: #milas #erkek cesedi #yol kenarı

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