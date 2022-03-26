Millet İttifakı'nda yeni gelişme: Altılı masaya yedinci parti mi geliyor?
Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Millet İttifakı'nda yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Takan, 6 muhalefet liderinin masasına ileride yeni bir partinin katılacağını öne sürdü.
Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"Altılı masa yedili olur mu?.." başlıklı yazısında Millet İttifakı cephesinde yaşanan bir gelişmeyi aktardı.
Takan yazısında, Ahlatlıbel zirvesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek 6 muhalefet liderinin masasına ileride yeni bir partinin katılacağını öne sürdü.
Bazı anketlerde Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) yüzde 1 civarında oya ulaştığını gördüğünü söyleyen Takan, "Bu nasıl oluyor bilemiyorum ama şu andaki veriler o yönde. Cumhur İttifakı’nın yeni önerileri kanunlaştığında bu oyun hiçbir önemi olmayacak. Yüzde 7 baraj yüzünden BTP’nin Meclis’e girmesi imkansız. Ancak, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok değerli bir oran…" dedi.
Millet İttifakı kulislerinden aldığı duyumları aktaran Takan, "BTP’nin de ileride yuvarlak masaya ve Millet İttifakı’na dahil edilmesi için harekete geçildi. Görüşmeler, şu anda nabız tutma seviyesinde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
Takan yazısının devamında,"BTP’nin genç Başkanı Hüseyin Baş bu teklife ne diyecek?.. Ve, yuvarlak masaya yedinci olmak için istekleri diğer paydaşlar tarafından kabul edilecek mi?.. Sıcak ve yeni bir gelişme… Aş biraz daha pişsin, kokusu yayılır, sonuçtan haberimiz olur diye düşünüyorum!.." dedi.
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