Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:42

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:42

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğrenci nakillerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Recep Soytürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan ve ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mahmut Özer, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirten Bakan Özer, Kilis'in depremden sonra hızla toparlandığını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"54 BİN 882 ÖĞRENCİMİZ DİĞER İLLERE NAKİL OLDU"

Bugünlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade eden Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz yarın 71 ilde okullarımız eğitim öğretime başlıyor. 10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Biz Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek. İnşallah yarından sonra da bu 10 ilimizde eğitim öğretimin nasıl olacağına yönelik kapsamlı açıklamayı sizlerle paylaşacağız."