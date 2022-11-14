Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Taksim saldırısı' açıklaması
İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin konuşan Özer, yaşamını yitirenler için taziye dileklerini ileterek, saldırıyı kınadığını belirtti.
Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır" dedi.
"EMİN ADIMLARLA KUTLU YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDECECEĞİZ"
Özer, şunları kaydetti:
"Taksim'de bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 vatandaşımız şehit oldu. 81 vatandaşımız da bu saldırıda yaralandı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır."
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada binlerce yıl yaşayacağını vurgulayan Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda binlerce yıl nasıl yaşadıysa, bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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