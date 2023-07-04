Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi. Tekin, "Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını duyurdu.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.
"FEDAKAR ARKADAŞLARIN HİZMET PUANLARINI ARTIRACAĞIZ"
Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız."
1. Deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşların yaşadıklarını ne yapsak telafi edemeyiz farkındayız. Ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Dün atama ve yer değişikliği takvimini yayınladık. Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) July 4, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili Vali'den açıklama