Kadem Özbay, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek taleplerini sıraladı: Eşit işe eşit maaş, liyakat

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlerin can yakıcı sorunları olduğunu söyleyerek “Laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim; eşit işe eşit ücret, eğitimde liyakat, eğitimciye adalet; öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz” dedi.

Özbay, eğitimde atılması gereken acil adımları Cumhuriyet’e anlattı. Öğretmenlik meslek Yasası’na (ÖMY) ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde süren iptal davası kapsamında 5 Temmuz’da görüş sunacaklarını söyleyen Özbay, yasanın eğitim sisteminin üzerine “kâbus gibi çöktüğünü” belirtti.

(Kadem Özbay)



Özbay, “Ancak eğitim emekçilerinin tek sorunu ÖMY değil. Eğitim emekçileri, yoksulluk ve itibarsızlık kuşatması altında” diyerek sorunları şöyle sıraladı: