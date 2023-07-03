Kadem Özbay, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek taleplerini sıraladı: Eşit işe eşit maaş, liyakat

Öğretmenler can yakıcı sorunlarına çözüm istedi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim vurgusu yaparak iktidara seslendi. Özbay, “İnsanca yaşamaya yetecek ücret, eğitimde liyakat, öğretmene itibar istiyoruz” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00
Kadem Özbay, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek taleplerini sıraladı: Eşit işe eşit maaş, liyakat
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Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlerin can yakıcı sorunları olduğunu söyleyerek “Laik, bilimsel, adil ve kamusal eğitim; eşit işe eşit ücret, eğitimde liyakat, eğitimciye adalet; öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz” dedi.

Özbay, eğitimde atılması gereken acil adımları Cumhuriyet’e anlattı. Öğretmenlik meslek Yasası’na (ÖMY) ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde süren iptal davası kapsamında 5 Temmuz’da görüş sunacaklarını söyleyen Özbay, yasanın eğitim sisteminin üzerine “kâbus gibi çöktüğünü” belirtti.

(Kadem Özbay)

Özbay, “Ancak eğitim emekçilerinin tek sorunu ÖMY değil. Eğitim emekçileri, yoksulluk ve itibarsızlık kuşatması altında” diyerek sorunları şöyle sıraladı:

  • Öğretmenlerin tamamı yoksulluk sınırının altında ve hatta büyük çoğunluğu açlık sınırından sadece çok yukarıda ücretlere mahkûm edildi. Bir öğretmenin 16 bin lira aldığı okulda, aşçı 22 bin lira alıyor. 
  • Kaçak işçi çalıştırmanın eğitimdeki adı olan “ücretli’” öğretmenlik, geçim derdi konusunda bir üst safha. Sözleşmeli öğretmenler de gelecek kaygısını derinden yaşıyor.
  • Öğretmenlerin masrafların fahiş fiyatlara ulaştığı büyükşehirlerden kaçmasına yol açıyor. Kira ve pahalılık da gözetilerek destekler sağlanmalı.
  • Öğretmenlerin yaşadığı itibar saldırıları ve çalışma koşulları da eğitimin kanayan diğer bir yarası. Özelde çalışan öğretmenlerimiz patronların hırslarına ve alan dışı angaryalara; kamuda çalışan öğretmenlerimiz liyakatsizce seçilmiş yöneticilerin mobbinglerine ve kötü çalışma şartlarına terk edildi. 
  • Atanmayan öğretmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 
  • Öğretmenevleri dahi ticari otellere dönüştürüldü. Sendikalaşma hakkı da öğretmenler için çok cılızlaştırıldı. 
  • Öğretmene şiddet vakalarında büyük artış yaşandı. Valiler, kaymakamlar için öğretmen azarlamak adeta bir rutin haline getirildi.

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