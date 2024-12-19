Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi... Okullarda 'yılbaşı' yasağı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:37

İstanbul'da Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yılbaşı dolayısıyla sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısında bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; okullara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmekte olup, bu konudaki anlayış ve işbirliği içinde çalışılması hususunda; Gereğini rica ederim."