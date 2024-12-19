Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi... Okullarda 'yılbaşı' yasağı!

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınıflarda yılbaşı süslemelerinin yapılmaması için okullara yazı gönderdi. Okullara gönderilen yazıda, "Yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin yapılmaması" gerektiğine vurgu yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi... Okullarda 'yılbaşı' yasağı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:31

İstanbul'da Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yılbaşı dolayısıyla sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısında bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; okullara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmekte olup, bu konudaki anlayış ve işbirliği içinde çalışılması hususunda; Gereğini rica ederim."


Etiketler: #bağcılar #milli eğitim #okul #yılbaşı

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