Milli Eğitim'den belediyeye engel: AKP’den CHP’ye geçince kaynak kesildi!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 18:10

Güncelleme: 07.11.2024 - 18:10

Üsküdar Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında, AKP’li bir meclis üyesinin sorusu üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelere yönelik yeni bir uygulaması ortaya çıktı. AKP’li Meclis üyesi Kemal Özer, Meclisi yöneten Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a, 15 Ekim’de açılması gereken Üsküdar Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (ÜSMEK) ne zaman açılacağını sordu.

Belediye Başkanı Dedetaş, AKP’li üyenin sorusu üzerine Meclise özetle şu açıklamayı yaptı:

“Eğitici ücretlerini Halk Eğitim artık biz karşılamayacağız, Belediye karşılayacak dediği için protokol yenilenmesi gerçekleşmiş. Yani daha evvel Halk Eğitim tarafından öğretmenlerimizi alıyorduk ÜSMEK’lere. Şimdi Halk Eğitim ‘biz artık bunların ücretlerini karşılamayacağız. Belediye karşılasın’ dediği için yeni bir protokol yapmak zorunda kaldık. Halk Eğitim yeni taslağı bize iletti, biz değerlendirdik, protokolü valiliğe gönderdik, onay bekliyoruz. O yüzden onay gelene kadar ÜSMEK’ler şimdilik bekliyor. Bu onayı alınca kaldığımız yerden eğitimlere devam edeceğiz.”

AKP’li Özer’in, “neden zamanında önlem almadınız” şeklindeki ikinci sorusu üzerine ise Dedetaş, “Halk Eğitim önce bize, AKP döneminde yapılmış olan protokolün ‘aynı şekilde devam edeceğini’ söyledi. Sonra bu karar değişti. Valilik onayı gelmeden biz hareket edemeyiz” dedi.

‘AKAMETE UĞRATANI GÖRMEK LAZIM’

Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın konuya ilişkin söz alarak, “Kaymakamlıktan bize bir yazı geldi. Mevcut protokolü değiştirmek üzerine. Yeni bir protokol yapılırken biz artık bunları karşılamıyoruz denildi. Bizim protokolümüz devam ediyor ama ya kusura bakmayın artık biz bu tutarları ödeyemeyeceğiz denildi. İstanbul'un genelinde tüm belediyelerimize giden bir yazı. Yine bu saat ücretlerinin karşılanmayacağı söylendi. Protokolün tadili istendi. Valiliğin çıkardığı bir imza önergesiyle tüm bu sözleşmelerin, bugüne kadar sadece kaymakamlık makamının onayıyla imzalanan sözleşmeler için de bir ilave olarak valilik onayına gerek duyduğu ifade edildi. Ve ne yazık ki şu anda onay süreçleri devam ediyor. Bu nedenle de bu çalışmalar şu anda henüz başlayamamış durumda. Yani belediyeye laf söylemeden önce bunu akamete uğratanı görmek lazım diye düşünüyorum” dedi.

MEB PROTOKOLÜN REVİZESİNİ İSTEDİ

Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 7 Ağustos 2024 tarihli yazısını dayanarak, Üsküdar Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında daha önce yapılan protokolün yenilenmesini istedi.

Üsküdar Belediye Başkanlığı’na 11 Eylül 2024 tarihinde gönderilen yazıda özetle şöyle denildi:

“Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinden hareketle, halk eğitimi merkezlerinin faaliyetlerinin öngörülebilir ve planlı olarak yürütülmesi ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Üsküdar Belediyesi arasında imzalanan protokolün eğitici giderleri kısmının ‘işbirliği yapılan kurum/kuruluş tarafından ödenmesi’ konusunda revize edilmesi gerektiğinden konuyla ilgili protokollerin yenilenmesi gerekmektedir.”