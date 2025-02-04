Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alımı yapacak.Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alımı yapacak. Peki, Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 21:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde 40 denetmen yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman? İşte, ayrıntılar...

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

aşvurular, 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen ilgili bölümlerden lisans mezunu olması gerekecek. Ayrıca, KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış ve 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.


Etiketler: #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği #Milli Emlak Genel Müdürlüğü #emlak

İlgili Haberler

Emlak Konut, Atışalanı’ndaki 1692 ada 2 parseldeki taşınmaz için TOKİ ile protokol imzaladı

Emlak Konut, Atışalanı’ndaki 1692 ada 2 parseldeki taşınmaz için TOKİ ile protokol imzaladı
Emlakçı Taşçı: plansız ve rant odaklı politikalardan vazgeçilirse konut sorunu çözülür

Emlakçı Taşçı: plansız ve rant odaklı politikalardan vazgeçilirse konut sorunu çözülür
Emlak Konut, 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan projesi için kolları sıvadı

Emlak Konut, 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan projesi için kolları sıvadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler