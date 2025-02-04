Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alımı yapacak.Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alımı yapacak. Peki, Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde 40 denetmen yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı bitti mi? Milli Emlak Genel Müdürlüğü denetmen yardımcısı alımı başvurusu son gün ne zaman? İşte, ayrıntılar...
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?
aşvurular, 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen ilgili bölümlerden lisans mezunu olması gerekecek. Ayrıca, KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış ve 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.
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