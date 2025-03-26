Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda 306 geçici işçi alımı yapılıyor. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:50

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletme müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nin geçici mevsimlik işçi ilanıyla ilgilenen adaylar, 2-7 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvrularını tamamlayacak.

Kura Çekimi

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

Sözlü Mülakat

Asil listede yer alan adayların mülakat yerleri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyurulacak. Kurul tarafından, alınan puanların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı kabul edilecek.

İşe Başlama Tarihi

Adayların mülakat sonuçlarının açıklanması ardından üç iş günü içinde itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Göreve başlayacak adayı ilgilendiren tüm detaylar TİGEM'den ilan edilecek ve güvenlik/arşiv soruşturması ardından iş başı yapılacak. İki ay deneme süresi verilecek.

Alım Yapılacak Branşlar

  • Beko Loder Operatörü
  • Forklift Operatörü
  • İş Makineleri Operatörü
  • Ekip-Çavuş
  • Lastik Tamircisi
  • Elektrikçi
  • Kamera Güv.Sis. Operatörü
  • Garson
  • İnşaat Ustası
  • Kasap/Kasap Yardımcısı
  • Nalbant
  • At Bakıcısı/Seyis
  • Hayvan Bakıcısı
  • Kahya-K.Yardımcısı
  • Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı
  • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
  • Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
  • Selektör Makinesi
  • Operatörü
  • Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası
  • Marangoz
  • Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
  • İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
  • Traktör Bakım Onarımcısı
  • İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
  • Center-Pivot/Zirai Sulamacı
  • Sondaj İşçisi
  • Ağır Araç Şoförü
  • Otomotiv Elektrik Ustası
  • Traktör Şoförü-Sürücü
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü
  • Tornacı
  • Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı
  • Arıcı

Etiketler: #TİGEM #Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

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