Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:50

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletme müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman?

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nin geçici mevsimlik işçi ilanıyla ilgilenen adaylar, 2-7 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvrularını tamamlayacak.

Kura Çekimi

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

Sözlü Mülakat

Asil listede yer alan adayların mülakat yerleri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyurulacak. Kurul tarafından, alınan puanların ortalaması 60 ve üzeri olanlar başarılı kabul edilecek.

İşe Başlama Tarihi

Adayların mülakat sonuçlarının açıklanması ardından üç iş günü içinde itiraz edebilme hakkı bulunuyor. Göreve başlayacak adayı ilgilendiren tüm detaylar TİGEM'den ilan edilecek ve güvenlik/arşiv soruşturması ardından iş başı yapılacak. İki ay deneme süresi verilecek.

Alım Yapılacak Branşlar