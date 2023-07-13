Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun cesedi bulunmuştu... Katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da geçen pazartesi fidyeciler tarafından kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evin derin dondurucusunda bulundu. Kan donduran cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen Hakan Ö. tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 17:56
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun cesedi bulunmuştu... Katil zanlısı tutuklandı
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İstanbul Bayrampaşa'da Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Muhammed Nuh Kasadar'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan Hakan Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Hakan Ö.'nün emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, iple boğarak öldürdüğü maktulün cesedini parçalayarak dondurucuya koyduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Hakan Ö. tutuklandı.

CENAZE YARIN KALDIRILACAK

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kasadar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesinin Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.


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