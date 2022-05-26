Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.
SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.
Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.
Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.
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