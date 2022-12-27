Milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçaklı kavgada yaralandı

27 Aralık 2022 Salı, 00:16

Bir turnuva için Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan milli karateci Umut Eren Gündoğ, iki grubun kavgasında bıçaklandı.

Olay Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, caddedeki bir iş yerinden aldığı bıçakla gruba saldırdı.

Kavgada yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Umut Eren Gündoğ hastaneye kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle Kocaeli'de olduğu öğrenildi.