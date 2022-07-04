Milli Mücadele’nin kadın kahramanı Fatma Seher Erden anıldı
“Kara Fatma” olarak bilinen Fatma Seher Erden, ölümünün 67. yılında mezarlığı başında anıldı.
Milli Mücadele’nin kadın kahramanı “Kara Fatma” olarak bilinen üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 67. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı’nda anıldı.
Yıllar sonra mezar yerini tespit edip, uzun yıllar araştıran ve hayatını kitaplaştıran, araştırmacı yazar İlknur Bektaş tarafından her yıl düzenlenen anma ve saygı duruşu programı, 2 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Törene, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, STK, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı. Onurlu mücadelenin “Açım ama şerefliyim” diyerek, Kurtuluş Mücadelesi’nin her anında ve hemen hemen tüm cephelerinde görev alıp 5 Temmuz 1923 tarihinde verdiği röportajda “Bütün emel ve arzum, yapmış olduğum hizmetten menfaatim yoktur” demiş ve kendisine “Üsteğmen” rütbesinden, tüm cephelerden Gazi olarak ayrıldığında bağlanan maaşını “Para için değil vatanım için savaştım” diyerek Kızılay’a bağışlamıştı.
Aydın her Türk Kadının sembolü olan Kara Fatma, “Kadın peçesiz ve yüzü açık gezmekle iffetini kaybetmez. Zaten memleket bizden o kadar çok hizmet istiyor ki bunlar arasında peçe ve çarşafı düşünecek halde değiliz. Çocuklarımız mutlaka okumalıdır.” demişti.
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