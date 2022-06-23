Milli Mücadele’nin önemli eşiklerinden Amasya Genelgesi’nin 103. yıldönümü kutlandı

23 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Kurtuluş Savaşı’nın manifestosu, emperyalizme ve İstanbul’daki saraya başkaldırı olarak tanımlanan Amasya Genelgesi’nin 103. yıldönümü nedeniyle dün tören düzenlendi.

Genelgenin hazırlandığı temsili Saraydüzü kışla binası önünde yapılan törene Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Baro Başkanı Bahadır Tekeş, CHP İl Başkan Yardımcısı Alican Demirbağ, daire müdürleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Ardından temsili olarak Milli Mücadele meşaleleri yakıldı. Amasya İris Sanat Merkezi oyuncuları Amasya Genelgesi’nin imzalanmasını canlandırırken, tiyatro sanatçısı Atilla Özgen, Mustafa Kemal rolünde Amasya Genelgesi’nin sekiz maddesini okudu.

Törende Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Amasya İl Başkan Yardımcısı Alican Demirbağ şu ifadeleri kullandı: “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir safhasını teşkil eden Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasının 103. yılını büyük bir onur, gurur ve mutluluk içinde anıyor ve kutluyoruz. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Amasya Genelgesi ile Cumhuriyet’e, tam bağımsızlığa giden yolda Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı, ilk harcı atıldı. Amasya Tamimi “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” maddesi ile Türk milletinin kendi kararını vererek cumhuriyet idaresi ile kendi kaderini çizebileceğinin ifadesi olan bir manifestodur.”

BU YIL DA KUTLAMA YOK

Dört yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı ve dönemin başbakanları, Amasya halkında telgraf çekerek Amasya Genelgesi kutlama mesajı yayımlıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya halkına son dört yıldır kutlama mesajı göndermeme geleceğini bu yıl da sürdürdü.

İSTANBUL BAROSU: BU SÖZLER BUGÜN DE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

İstanbul Barosu, Amasya Genelgesi’nin 103. yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, yurttaşları Türkiye’de yeniden aydınlık günlerin yaşanması inancıyla mücadeleye davet etti. Açıklamada, “Amasya Tamimi ulusal bağımsızlık ve kurtuluşa çağıran bir ulusal uyanış alarmıdır” denilerek, aydınlık günlerin yaşanması için mücadeye devam edileceği kaydedilirken “22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi’nde yer verilen ifadeler, adeta bugün için söylenmiştir.

UYANIŞ ÇAĞRISI

Türk Ulusunu ulusal uyanışa çağıran Amasya Tamimi’nde yurdun bütünlüğünün, ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu söylenmektedir. İstanbul’daki hükümetin üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getiremediği belirtilmekte ve ulusun bağımsızlığını kurtaracak olanın yine ulusun azim ve kararlılığı olduğu vurgulanmaktadır. Bu sözler, adeta bugün için söylenmiştir. Aydınlık günlere bizi kavuşturacak olan, yine ulusun azim ve kararlılıkla verdiği mücadele olacaktır” ifadelerine yer verildi.